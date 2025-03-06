Фермера в Иркутской области уличили в выращивании картофеля на пестицидах

В Усольском районе фермера привлекли в ответственности за выращивание картофеля на пестицидах. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области.

«В ходе проведенной проверки специалисты надзорного органа выявили превышения норм расхода пестицидов, а также отсутствие необходимых мер по информированию местного населения и пчеловодов о предстоящих обработках полей», – говорится в сообщении.

В отношении фермера составили протокол по административной статье «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами» и применили санкции в соответствии с ней.