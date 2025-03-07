70 общественных пространств благоустроили за 5 лет в Иркутске

В Иркутске с 2020 по 2024 год благоустроили 70 общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды».

В 2020 году в столице Прибайкалья привели в порядок 17 таких территорий, например, Лисихинский парк, где сделали сеть внутренних дорожек, обустроили террасы, лестницы, автомобильную парковку и многое другое.

В этом же году выполнили благоустройство еще одного знакового места в областном центре – пешеходного променада на бульваре Гагарина от памятника Александру III до улицы Красного Восстания.

В 2021 году работы по нацпроекту провели еще на 17 общественных пространствах. Из наиболее значимых можно отметить променад на бульваре Постышева. Там организовали комфортную пешеходную дорогу, места отдыха с парковыми диванами, детскую зону.

Всего в 2022 году выполнили благоустройство 18 общественных пространств. В их числе – сквер «Аистенок» возле театра кукол. Это один из масштабных проектов того года. Там сделали современное освещение, зоны отдыха, уложили плитку, установили скамейки, урны и перголу с качелями. Территорию оборудовали оригинальной подсветкой.

С 2022-го по 2024-й годы в парке «Комсомольском» было проведено три этапа благоустройства. Выполнены работы по устройству покрытия прогулочной зоны, оборудованию деревянного настила, велосипедной дорожки, скейт-парка, площадки для выгула собак и многое другое.

В 2023-м преобразились еще восемь общественных пространств. Самым значимым из них стал спорт-парк на берегу реки Ушаковки. Он состоит из асфальтового памп-трека, бетонного боула и скейт-плазы.

Одним из интересных проектов, реализованных в 2024 году, можно назвать бульвар «Солнечный». Там обустроили аллею архитекторов-шестидесятников, внесших значимый вклад в развитие Иркутска: смонтировали наружное освещение, которое представляет собой опоры с цветными светильниками разных геометрических форм.

Всего в 2024-м было благоустроено 10 общественных пространств. А в 2025 году еще пять ждет обновление. Это лидеры рейтингового онлайн-голосования прошлого года: территория танка «Иркутский комсомолец», площадь Декабристов, парк «Комсомольский» (4 этап), Аллея «Здоровья» по улице Розы Люксембург. И пятый – северная часть острова Юность.