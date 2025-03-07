Трамп призвал Россию и Китай к ядерному разоружению

Президент США Дональд Трамп призвал к переговорам с Россией о денуклеаризации, заявив, что мир должен избавиться от ядерного оружия, поскольку его мощь «безумна». Выступая в Белом доме, он отметил, что во время своего первого президентского срока обсуждал этот вопрос с Россией и Китаем, сообщает РБК.

«Было бы замечательно, если бы все страны избавились от ядерного оружия. У России и США его гораздо больше, чем у других, но Китай в ближайшие четыре-пять лет может догнать нас. Мощь ядерного оружия невероятна, и было бы здорово, если бы мы смогли от него избавиться», — заявил Трамп.

Он также упомянул, что китайский лидер Си Цзиньпин выражал готовность к обсуждению денуклеаризации, но реализация этих планов была прервана его проигрышем на выборах 2020 года.

Трамп неоднократно выступал за сокращение ядерных арсеналов. В январе он заявлял, что денуклеаризация России, США и Китая «вполне возможна» и будет поддержана остальным миром. В середине февраля он предложил провести переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином о сокращении военных расходов и контроле над ядерными вооружениями.

Президент России Владимир Путин поддержал идею сокращения оборонных расходов, назвав ее разумной, но подчеркнул, что оборонные траты Китая остаются исключительной прерогативой Пекина.

В декабре 2024-го российский президент оценивал траты на повышение обороноспособности страны в 6,3% ВВП, отмечая, что «раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности» расходы на эти цели невозможно и надо развивать другие сферы: экономику, науку, образование, здравоохранение.

По данным SIPRI, на Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире, в то время как Китай продолжает активно наращивать свои арсеналы.