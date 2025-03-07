Мартовский прогноз: доллар поднимется выше 90 рублей

Ситуация для рубля в марте остается неоднозначной.

С одной стороны, перспективы улучшения геополитической ситуации, включая возможное смягчение санкций, могут создать благоприятные условия для укрепления российской валюты. Однако это также может стимулировать рост импорта, что увеличит спрос на иностранную валюту.

С другой стороны, снижение цен на нефть оказывает давление на рубль. В феврале котировки Brent ускорили падение, достигнув уровня $68 за баррель впервые с конца 2021 года. Если низкие цены на нефть сохранятся, это может ослабить курс рубля. Тем не менее данный фактор частично компенсируется притоком средств в рублевые активы благодаря высокому доходу на долговом и денежном рынках, а также позитивным геополитическим ожиданиям.

"Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) продолжает поддерживать высокую доходность рублевых активов. Это стимулирует продажу иностранной валюты и вложение средств в рублевые долговые инструменты через стратегии керри-трейд. Этот фактор либо укрепляет рубль, либо замедляет его ослабление", – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Кроме того, временное снижение продаж иностранной валюты, наблюдавшееся в январе, завершилось. Восстановление импорта, вызванное ростом потребительской активности, также будет способствовать увеличению спроса на доллары и юани.

По прогнозам аналитиков БКС Мир инвестиций, в марте рубль может продолжить ослабление. В базовом сценарии курс доллара закрепится выше 90 рублей и может достичь диапазона 92–95 рублей. Если пара USD/CNY останется на уровне 7,3, курс CNY/RUB может подняться выше 12,35 рубля и достичь диапазона 12,6–13 рублей.