Трамп предлагает избавиться от ядерного оружия: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп предложил избавиться от ядерного оружия и отложил пошлины на импорт из Канады и Мексики, в России назвали самые сложные для продажи квартиры, а в Иркутске выявили самые желанные подарки к 8 Марта. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Отложенные пошлины

Президент США Дональд Трамп решил отсрочить до 2 апреля введения 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики. После же этой даты США будут взимать пошлины с товаров из других стран в соответствии с тем, какие тарифы они применяют в отношении американской продукции. По словам Трампа, более никаких отсрочек и корректировок по введению пошлин его администрация не планирует.

Сложить ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и заявил, что хотел бы начать соответствующие переговоры с Россией. «Было бы здорово, если бы все избавились от своего ядерного оружия. Я знаю, что у России и у нас его гораздо больше, у Китая в течение четырех-пяти лет будет столько же. Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что мощь ядерного оружия безумна», – отметил американский лидер. Также предлагается сократить оборонные расходы на 50%, что поддерживает российская сторона.

Неприглядные квартиры

Эксперты провели анализ рынка недвижимости и назвали квартиры, которые будет продать труднее всего в 2025 году. В списке – старые панельные дома, объекты без ремонта, на первых и последних этажах, большие с плохой либо несогласованной планировкой, с проблемными документами, с плохой инфраструктурой, без нормальной парковки и с плохими соседями.

Подарки мечты

Эксперты выяснили, о каких подарках на 8 марта мечтают иркутянки. Самым желанным оказалось путешествие, на втором месте – деньги, далее следуют билеты в театр, кино или музей. Также горожанки хотят парфюмерию или косметику, украшения или часы, подарочный сертификат. Наименьшее количество мечтает о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.

Работа во сне

Существенная часть жителей Иркутска видят работу даже во сне: это выяснили аналитики. Оказалось, что такие грезы регулярно смотрят почти 40% горожан. Работа приходит во сны, когда случаются авралы, а также во время кошмаров. Женщинам трудовые будни снятся чаще, чем мужчинам, а молодежи чаще тех, кто старше.