Бывший губернатор Иркутской области Левченко может снова пойти на выборы

Бывший губернатор Иркутской области, депутат Госдумы и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко может выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в этом году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

«В 2015 году на выборах он победил действующего главу региона от «Единой России» Сергея Ерощенко во втором туре. Это был первый случай после возвращения прямых губернаторских выборов, когда на них победил не кандидат, на которого сделала ставку власть», – отмечает издание.

Сам Левченко пока не комментирует свои планы по выборам. По его словам, «кандидатов выдвигает партия тайным решением».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин одобрил намерение действующего губернатора Иркутской области Игоря Кобзева идти на второй срок. Поддержку он выразил во время личной встречи в Кремле.