Участок дороги по бульвару Рябикова отремонтируют в Иркутске за 57 млн рублей

В этом году в Иркутске проведут ремонт участка дороги по бульвару Рябикова в Иркутске. Работы обойдутся в 57 млн рублей, следует из документации на портале госзакупок. По данным на сайте мэрии, планируется обновить участок от Сергеева до Маршала Конева.

Здесь демонтируют старые покрытия и элементы, установят новые бордюры, уложат асфальт на дорогу и тротуары, обустроят зеленые зоны, заменят люки, решетки, пешеходное ограждение, будет нанесена разметка термопластиком и выполнен ряд других мероприятий.

Начать работы планируется в середине апреля, закончить – до 15 августа. В настоящее время определяют подрядчика, который их выполнит.