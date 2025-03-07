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Участок дороги по бульвару Рябикова отремонтируют в Иркутске за 57 млн рублей

В этом году в Иркутске проведут ремонт участка дороги по бульвару Рябикова в Иркутске. Работы обойдутся в 57 млн рублей, следует из документации на портале госзакупок. По данным на сайте мэрии, планируется обновить участок от  Сергеева до Маршала Конева.

Здесь демонтируют старые покрытия и элементы, установят новые бордюры, уложат асфальт на дорогу и тротуары, обустроят зеленые зоны, заменят люки, решетки, пешеходное ограждение, будет нанесена разметка термопластиком и выполнен ряд других мероприятий.

Начать работы планируется в середине апреля, закончить – до 15 августа. В настоящее время определяют подрядчика, который их выполнит.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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