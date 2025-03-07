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Торговый центр загорелся в Иркутской области

Возгорание случилось в одном из торговых центров Иркутской области. В частности, пламя охватило павильон в Доме быта в городе Железногорске-Илимском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Пожар произошел торговом павильоне на 30 «квадратах». Идет проливка конструкции. На месте работают 11 специалистов и 3 единицы техники ведомства. Погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в двухэтажном здании порядка 20 различных магазинов, где продают ювелирные изделия, цветы, продукты, одежду, обувь и многое другое. Также тут есть офисы юристов, маникюрные кабинеты.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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