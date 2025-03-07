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Огромную майнинговую ферму накрыли в Иркутском районе: она занимала 12 контейнеров

В Иркутском районе сразу на нескольких земельных участках нашли нелегальную майнинговую ферму, которая принадлежала одному предпринимателю. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

По данным надзорного ведомства, бизнесмен разместил 12 контейнеров с «машинками» для добычи криптовалюты и 12 трансформаторных подстанций, обнесенных единым забором. По условиям технологического присоединения на энергопринимающие устройства была выделена мощность в размере 4900 кВт.

На ферму пожаловались местные жители. Во время проверки было установлено, что размещение майнингового оборудования на указанной земле, предназначенной для сельского хозяйства, запрещено законом.

По иску прокуратуры суд обязал демонтировать оборудование. Предприниматель пытался оспорить такое решение, но сделать это не получилось.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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