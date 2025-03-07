Аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подешевела в феврале в Иркутске

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели исследование и выяснили, как изменилась стоимость аренды различных квартир в крупных российских городах по итогам прошлого месяца. Оказалось, что почти везде цены снизились.

Сокращение стоимости затронуло и Иркутск, тут подешевела аренда однокомнатных объектов: цены упали на 2% и в среднем оказались равны 30,7 тысячи рублей. Двухкомнатные квартиры теперь можно снять на 0,4% дешевле – за 37,9 тысячи рублей. А вот трехкомнатные квартиры в столице Приангарья стали стоить дороже на 2,3% – 46,4 тысячи рублей.

Всего было исследовано 70 городов. Аренда «однушкек» подорожала лишь в семи из них – Новокузнецке, Владивостоке, Грозном, Астрахани, Махачкале, Сочи и Кирове, «двушки» стали стоить больше в 17 городах, «трешки» – в 26 городах.