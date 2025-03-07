Женщины в бизнесе предпочитают находить опору в семье

К 8 Марта Сбер, Минэкономразвития РФ и Фонд «Общественное мнение» составили обобщённый портрет бизнесвумен: это оптимистка 36–45 лет, которая владеет небольшой компанией, хочет учиться и помогать людям.

Женщины-предприниматели оптимистичнее мужчин, чаще учатся, больше занимаются благотворительностью и заботятся о природе. На старте они готовы рисковать наравне с сильным полом, но с большей осторожностью планируют расширять свой бизнес. Об этом — новое исследование Сбера и Минэкономразвития РФ к 8 Марта, в котором приняли участие 600 владельцев ООО и ИП, а также 600 самозанятых со всей России.

Оценка бизнес-возможностей

Каждая вторая российская женщина (48%) с оптимизмом оценивает возможности для открытия своего дела и считает, что условия для ведения бизнеса будут только улучшаться (так же думают 43% мужчин). На вопрос, готовы ли они начинать бизнес, если будут высокие риски неудачи, 44% ответили утвердительно.

Размер компании и сфера бизнеса

58% женщин-предпринимателей владеют небольшими компаниями с оборотом до 5 млн рублей в год, при этом у 48% нет наёмных сотрудников либо их немного — от одного до 16 (46%). Они чаще открывают бизнес в розничной торговле (35%), лидируют в профессиональной, научной и технической деятельности (17%).

«В последние годы в России растёт число женщин-предпринимателей, прежде всего в малом бизнесе и среди самозанятых. Это связано и с тем, что зарегистрировать бизнес сегодня намного проще, чем несколько лет назад. Мы видим, что женщины в бизнесе находят опору в семье: 90% обращаются за поддержкой к близким, когда сталкиваются с трудностями. При этом 50% женщин считают свой бизнес семейным и 30% надеются, что родные в будущем продолжат их дело», — Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Ситуация в бизнесе и отношение к мерам поддержки

55% опрошенных женщин-предпринимателей называют своё текущее положение дел в бизнесе стабильным, 9% — хорошим.

И женщины, и мужчины не планируют закрывать своей бизнес в ближайшее время. Многие из них рассчитывают на господдержку. Среди самых полезных мер они чаще отмечают специальные налоговые режимы (53%), обучение (16%) и информационную помощь (15%). Ждут и помощи от банков — в виде льготной рекламы и маркетинговой поддержки (37%).

«Мы видим положительную динамику развития женского предпринимательства: более 900 тысяч женщин руководят своими компаниями, 1,8 млн развивают бизнес в качестве индивидуального предпринимателя, 2 млн женщин активно ведут свою деятельность в качестве самозанятого. Согласно данным исследования ПРИМ, и женщины, и мужчины не планируют закрывать свой бизнес в ближайшее время. Многие из них рассчитывают на господдержку. Среди самых полезных мер они чаще отмечают специальные налоговые режимы (53%), обучение (16%) и информационную помощь (15%)», — отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова».

Готовность учиться

Женщины-предприниматели чаще мужчин говорят, что им в работе не хватает бизнес-знаний (88% vs 76% среди мужчин). Они хотели бы лучше разбираться в юридических вопросах (39%), больше знать о мерах поддержки (38%), бухгалтерии (33%), стратегиях продвижения (29%) и финансовой грамотности (23%), а также быть экспертами в своей бизнес-нише (23%).

Чтобы повысить свою компетентность, женщины-предприниматели готовы учиться: они чаще планируют повысить свою квалификацию в ближайшем году (54% vs 36% среди мужчин) и больше обучались за последние три года (41% vs 32%).

Социальные проекты и хобби

Женщины-предприниматели зачастую занимаются не только бизнесом, но и социально значимыми проектами (86%): сотрудничают с благотворительными организациями (37%), сокращают расход офисной бумаги (35%), организуют субботники (33%) и адресно помогают нуждающимся (30%). Им важны поддержка и содействие в решении социальных проблем: они ожидают финансовой помощи (29%), консультаций (24%), информации об актуальных социальных проблемах (23%).

Женщины-предприниматели стараются жить полноценной жизнью: в свободное время занимаются спортом (31%), рукоделием (23%) и садоводством (15%). Они чаще читают книги (73% vs 53% среди мужчин), отдавая предпочтение классической литературе (41%), историческим романам (36%) и книгам по саморазвитию и психологии (36%).