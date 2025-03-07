Россельхозбанк представил индекс зрелости фермерства

Россельхозбанк (РСХБ) разработал индекс зрелости фермерских хозяйств. Он будет использован как инструмент для формирования долгосрочных мер финансовой и нефинансовой поддержки на основе оценки сильных и слабых сторон агробизнеса. Презентация методики состоялась на 36-м съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в Москве.

С 2010 года доля крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) в производстве продукции сельского хозяйства России выросла на 6-7 процентных пунктов до 14-15%, оставаясь стабильной последние 5 лет. Особенно заметным был рост доли в растениеводстве – на 10 п.п. до 22%.

Для того, чтобы выработать более прозрачную, объективную систему оценки состояния КФХ как института рыночной экономики, Россельхозбанк составил индекс зрелости фермерства. Он поможет лучше формировать долгосрочные меры финансовой и нефинансовой поддержки. В индекс вошли кооперативные связи, технологическое развитие и цифровизация, проникновение финансовых услуг, модернизация мощностей, кадровый потенциал, а также в качестве дополнительных факторов на съезде были рассмотрены инструменты государственной поддержки, финансовая устойчивость и диверсификация бизнеса.

При оценке индикаторов рассматриваются прошлые значения (на горизонте до 5 лет) и последние доступные.

«Наиболее важными зонами роста выступают уровень внедрения агротехнологий, уровень развития кадрового потенциала и уровень развития кооперативных связей. Последний показатель особенно актуален при взаимодействии с торговыми сетями. Нестандартизированный, маленький объем продукции ещё может попасть в рестораны, но находится в «слепой зоне» ритейла. Кроме того, объединяясь, фермеры могут вместе приобретать технику, горюче-смазочные материалы, удобрения, значимо снижать логистические издержки, внедрять современные технологии. Призываю вас держаться вместе, дорогие друзья. Мы вас поддержим», – обратился к участникам съезда заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов.

РСХБ обслуживает более 3,5 тыс. кооперативов. В банке уже кредитуются 75% фермеров-заёмщиков России.

Ранее на съезде Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов заявил, что в 2024 году РСХБ выделил на кредитование малого агробизнеса 153 млрд рублей, на 20% превысив показатель предыдущего года. По словам главы банка, в 2024 году объём фермерской продукции достиг 1,265 трлн млрд рублей, что на 30% превышает показатель за последние пять лет. Борис Листов рассказал участникам съезда, что образовательный проект РСХБ и Министерства сельского хозяйства «Школа фермера» уже подготовил около 8 тыс. специалистов в 83 регионах страны, а число пользователей экосистемы Своё достигло 5 млн человек.

В целом за 25 лет своей деятельности Россельхозбанк вложил в агропромышленный комплекс свыше 17 трлн рублей, поддержав реализацию более 6 тысяч инвестиционных проектов.

В 36 съезде АККОР 4-5 марта принимают участие 850 человек из 70 регионов России, в том числе главы КФХ, руководители кооперативных объединений, представители науки.

В центре внимания – вопросы повышения роли фермерства в экономике страны, выполнение стратегических задач по продовольственному обеспечению и комплексное развитие сельских территорий.