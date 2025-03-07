В «Художник», «Простор» и «Гранд парк» впервые пришел гигабитный интернет МТС

МТС запустила сеть скоростного домашнего интернета еще в трех жилых комплексах Иркутска. Более двух тысяч семей города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Доступ к домашним сервисам МТС – фиксированному интернету и цифровому ТВ – впервые получили семьи, проживающие в ЖК «Художник», расположенного в районе площади Декабристов Правобережного округа, в ЖК «Гранд парк» в Приморском микрорайоне и в ЖК «Простор» на улице Братская в предместье Рабочее.

«В Иркутске регулярно сдаются в эксплуатацию жилые комплексы и микрорайоны. Для более комфортной жизни там, новоселам необходимы домашние цифровые сервисы, которые делают дома современными и удобными для жизни, а также помогают обеспечить безопасность. Поэтому мы, помимо остальных многоквартирных домов, прицельно развиваем фиксированную сеть в новостройках Иркутска, которая обеспечит доступ к необходимым сервисам на самой высокой скорости. В прошлом году, мы построили гигабитную сеть в ЖК «Очаг», «Стрижи Сити», «Взлетка», «Соседи», «Восход», «Солнечный берег» и других», – прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.