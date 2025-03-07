Цифровые платформы «Своё» от Россельхозбанка представлены на съезде Опоры России» в Иркутске

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Наталья Баркова презентовала сервисы экоситемы «Своё» во время пленарного заседания на тему «Малый бизнес — участник ВЭД». Мероприятие прошло в рамках Съезда лидеров Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Наталья Баркова отметила, что Россельхозбанк давно вышел за границы предоставления исключительно финансовых услуг и активно занимается развитием собственной экоссистемы «Свое», участвует в цифровизации сельского хозяйства и продвижении агробизнес-образования. Спикер представила гостям возможности семи цифровых платформ, входящих в экосистему «Своё», сделав особый акцент на трёх сервисах для малого бизнеса в сфере АПК.

«За 25 лет работы банк накопил глобальную статистику по запросам предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса, что послужило стимулом для создания экосистемы. Самыми популярными среди аграриев являются маркетплейс Своё Фермерство, где предприниматели могут бесплатно размещать объявления о предоставляемых услугах для агробизнеса. Также в экосистему входит маркетплейс фермерской продукции Своё Родное. Проект предполагает возможность создания «витрины» собственных товаров и подключения инструментов продвижения для продажи натуральной фермерской продукции клиентам через мобильное приложение. Третий сервис – первая онлайн-платформа для популяризации и развития агротуризма в России Своё За городом. На платформе предприниматели могут продвигать туры на фермы, дегустации, мастер-классы и познавательные поездки для детей и взрослых. Количество пользователей экосистемы на сегодняшний день превышает 3 млн человек. Приглашаю всех предпринимателей присоединиться к платформам и начать реализовывать свой бизнес в сфере сельского хозяйства, поверьте, – это очень увлекательное путешествие», – сказала Наталья Баркова.

Модератор площадки и Президент «Опоры России» Александр Калинин, в свою очередь согласился, что сельское хозяйство – это, действительно, привлекательный бизнес и привел в пример присутствующую на съезде семью Лютиковых из Курганской области, где муж, занимающийся крупным бизнесом, решил инвестировать средства в проект по сельскому хозяйству, запущенный его супругой.

«Уверен, что семье Лютиковых, как и другим аграриям, будут очень полезны нефинансовые сервисы от Россельхозбанка, которые мониторят даже рождение телят. Это великолепно, что можно проследить путь от рождения теленка, до получения готового продукта на полке магазина», – поделился мнением Александр Калинин.

В Съезде лидеров «ОПОРЫ РОССИИ», принимали участие представители более 60 регионов России, а также других стран. В Иркутском Доме молодёжи прошло восемь параллельных сессий, на которых предприниматели обсудили вопросы применения искусственного интеллекта в разных отраслях, нестандартные решения для развития внешнеэкономической деятельности по всему миру, успешные кейсы экспорта и импорта Иркутской области и другие. Деловую программу Съезда завершило пленарное заседание с участием Губернатора региона, делегации китайских предпринимателей во главе с председателем Международного экономического и торгового комитета CWTO г-жой Чэнь Юаньцай.