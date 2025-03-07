Большинство сибиряков принимают решение о размещении сбережений в банке на основе личных расчетов

Согласно опросу, проведенному ВТБ, 39% сибиряков следят за новостями о вкладах и ставках на них. Более половины жителей Сибири отмечает, что читает новости в этой сфере хотя бы иногда, и только 10% совсем не интересуются такими новостями. Большинство опрошенных считают, что освещение банковских вкладов в СМИ в целом объективно, при этом банки иногда преувеличивают выгоду.

48% сибиряков отдают предпочтение размещению вкладов на сумму до 100 тыс. рублей, 42% выбирают для себя диапазон 100–500 тыс. руб., 6% готовы разместить от 500 тыс. до 1 млн руб. и 4% свыше 1 млн руб.

Основными источниками новостей о вкладах и ставках для сибиряков являются банковские сайты (56%) и интернет-СМИ (35%). Банковские рассылки читают 42% опрошенных, новости на федеральных каналах смотрят 32%, а 33% респондентов читают новости в социальных сетях. Специализированные финансовые сайты привлекают 21% аудитории, а телеграм-каналы и блоги – 21%.

Рост публикаций о выгоде вкладов на фоне повышения ключевой ставки замечают почти половина россиян, а 37% респондентов время от времени встречают такие новости.

Более половины опрошенных сибиряков считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада, однако большинство принимает решения, исходя из личных расчетов и анализа. 22% жителей Сибири отметили, что сообщения в СМИ убедили их в выгодности вкладов, а треть признали, что освещение темы повышения ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и до этого рассматривали такую возможность.

На восприятие привлекательности вкладов для сибиряков больше всего влияют программы банков с повышенными ставками (39%) и сообщения о росте процентных ставок (43%). Также клиентов привлекает реклама банковских продуктов и акций (35%), советы экспертов о выгоде вкладов (13%).