Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов на 1 год

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 мартовского рейтинга самых выгодных вкладов в рублях сроком на 1 год, подготовленного порталом Bankiros.ru. При составлении рейтинга эксперты проанализировали продукты российских банков, размещенные на Bankiros.ru. Для сравнения доходности и других критериев был взят условный вклад с суммой размещения 300 тысяч рублей.

При сравнении вкладов аналитики портала в первую очередь учитывали такие параметры как процентная ставка (с капитализацией и без), доходность по вкладу за год, условия капитализации процентов, возможность пополнения вклада и снятия средств, а также оформления онлайн, перечень регионов где можно открыть вклад и другие критерии.

Сейчас в Уралсибе доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 17,50 до 20,80% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 20,55% годовых с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».