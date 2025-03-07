Иркутская область расширила сроки применения увеличенных диапазонов энергопотребления

В Иркутской области изменились сроки действия увеличенных диапазонов электропотребления для жителей, использующих электроотопление. Соответствующий приказ издан службой по тарифам региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«Первый диапазон 7020 кВт*ч и второй диапазон 10800 кВт*ч будут применяться при расчетах платы за электроэнергию для домов с электроотоплением с января по май включительно, а также с сентября по декабрь. Для летних месяцев первый диапазон определен в соответствии с постановлением правительства РФ на уровне 3900 кВт*ч, второй диапазон – 6000 кВт*ч», – пояснили в региональной службе по тарифам.

Расширенные диапазоны действуют для негазифицированных и зарегистрированных жилых и садовых домов с электроотоплением, расположенных в том числе на территории СНТ. Для того чтобы при расчётах был применён расширенный диапазон, собственникам необходимо предоставить документы, подтверждающие регистрацию дома и наличие электроотопительных установок.

Также продолжается анализ фактического электропотребления, по итогам которого будут сформированы дальнейшие предложения.

Напомним, ранее власти страны ввели единые для субъектов границы диапазонов электропотребления на уровне 3900 кВт*ч для первого и 6000 кВт*ч для второго диапазона. Иркутской области удалось увеличить эти значения: на период с января по апрель был введен повышающий коэффициент 1,8, расширяющий границы диапазонов до 7020 кВт*ч и 10800 кВт*ч соответственно.