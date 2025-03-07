Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты

Центральный банк России принял решение продлить действующие ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября 2025 года. Это связано с международными санкциями, запрещающими российским банкам закупать иностранную наличность.

Для владельцев валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, есть возможность снятия суммы, не превышающей баланс на эту дату, но максимум $10 тысяч или эквивалент в евро. Остальные средства будут выдаваться в рублях по официальному курсу Центробанка (если счет открыт до 9 сентября 2022 года) либо по курсу самого банка (если позже этой даты).



Запрет на взимание комиссии банками за выдачу валюты с вкладов продлен еще на полгода. Переводы без открытия счета и через электронные кошельки также возможны только в рублях по курсу Центрального банка. Нерезидентам запрещено снимать наличные доллары, евро, фунты стерлингов и японские йены до 9 сентября 2025 года. Резиденты же смогут получать валюту только для служебных расходов в рамках установленных лимитов.