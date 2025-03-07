Где логика? Трамп угрожает России новыми санкциями вместо смягчения

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления санкций против России, о чем он сообщил на своей странице в соцсети TruthSocial. В связи с успехами Москвы на поле боя, Трамп заявил о возможности введения масштабных банковских санкций и пошлин, пока не будет достигнуто прекращение огня и заключено мирное соглашение. Он призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры, предупреждая о последствиях промедления, сообщает РБК.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент также заявил о готовности США «без колебаний» ввести новые санкции против России для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Это заявление удивительно, поскольку недавно, после звонка Трампа президенту России Владимиру Путину и переговоров делегаций, обсуждалось возможное смягчение санкций.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и США не обсуждают смягчение санкций в рамках украинского урегулирования. Лавров подчеркивал, что РФ исходит из того, что санкции — «грубейшее нарушение всех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику: честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, и в целом механизмы свободного рынка».