Букеты в Иркутской области подорожали на 15%

Аналитики РИА Новости в преддверии 8 Марта изучили, как изменились цены на букеты в различных регионах России и выявили те их них, где цветы существенно подорожали. В этом списке – Иркутская область.

В регионах России самая высокая средняя стоимость цветов зафиксирована в Якутии – 2670 рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. В Приморском крае средний чек букета цветов составил 2096 рублей, увеличившись на 17%. Самые дешевые букеты продаются в Волгоградской области – 1504 рубля – и Пермском крае – 1491 рубль.

Что касается столичных территорий, то средняя стоимость букета в Москве равна 2294 рубля, в Петербурге – 1958 рублей. В Иркутской области букет в среднем стоит 1965 рублей: эта сумма в сравнении с 2024-м стала больше на 15%.

Самыми популярными на 8 Марта остаются тюльпаны: в среднем они стоят 181 рубль за штуку, что на 24% больше, чем годом ранее. Цена роз равна 241 рубль за штуку – на 18% больше, хризантем – 297 рублей, что больше на 37%.