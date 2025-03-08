Операцию Росса-Конно на сердце впервые провели в Иркутской области

Впервые в Иркутской области провели операцию Росса-Конно на сердце. Ее сделали врачи Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для проведения операций в ИОКБ прибыл разработчик протеза клапана сердца (гомографта) – главный внештатный детский кардиохирург Ленинградской области Владимир Болсуновский. Он консультировал команду специалистов в ходе вмешательств.

Во время операции Росса-Конно устранили сужение выходного тракта левого желудочка и клапанный стеноз аорты с использованием гомографта. Вмешательства не повлияют в будущем на репродуктивную функцию пациента и не поменяют образ жизни. Не требуется приема каких-либо препаратов.

Также под руководством специалиста провели операцию Росса – замену пораженного аортального клапана собственным клапаном легочной артерии пациента. Обе манипуляции были успешными.