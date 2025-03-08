Эн+ завершил сбор заявок на грантовый конкурс «Города со знаком плюс»

Российский энергохолдинг Эн+ подвел итоги сбора заявок на грантовый конкурс «Города со знаком плюс», общий бюджет которого в этом году составляет 100 миллионов рублей. Конкурс, который с каждым годом привлекает все больше участников, в этом сезоне собрал 263 заявки из 11 городов и территорий ответственности компании. Проекты в заявках варьируются от экотроп и благоустройства парков до необычных проектов, таких как ниндзя-парк.

Лидером по количеству заявок стал Иркутск с 82 проектами, за ним следуют Нижний Новгород (46), Республика Бурятия (34) и Братск (25). По направлениям распределение выглядит следующим образом: 124 заявки в области досуга, 61 — в образовании, 43 — в социальной сфере и 35 — в экологии.

Экспертная комиссия, состоящая из представителей власти, бизнеса и образовательных учреждений, уже начала оценку поступивших заявок. Основные критерии включают актуальность, эффективность решений и обоснованность бюджета. В этом году наблюдается смещение фокуса в сторону создания и благоустройства общественных пространств. Например, в Иркутске поданы четыре проекта по обустройству парковых зон, включая аллею славы выдающихся инженеров и урбан-сквер, посвященный Сибирскому тракту. Также заявлены проекты по созданию уличной спортивной площадки и экотропы для северной ходьбы.

В Усть-Илимске представлен проект "Место силы «Крылатый»", который предполагает благоустройство смотровой площадки и организацию мастер-классов. Среди более необычных идей в Братске выделяется проект «Ниндзя по-братски», который планирует создание спортивной полосы для гонок с препятствиями.

По словам представителей компании, растущее количество заявок на конкурс свидетельствует о синергии между Эн+ и местными жителями. «Каждый год число заявок увеличивается примерно на 10%. Это говорит о том, что все больше людей хотят менять мир вокруг себя, начиная с малого», — отмечают эксперты.

По итогам конкурса будут определены полуфиналисты, которые представят свои проекты на защите. Победители получат гранты в размере от 3 до 5 миллионов рублей на реализацию своих идей, это позволит поддержать развитие современной и комфортной социальной среды в городах ответственности компании.