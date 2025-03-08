Более тысячи тюльпанов вручили энергетики Эн+ жительницам Иркутской области

Посетительницы офисов «Иркутскэнергосбыта» в городах Приангарья получили поздравления от сотрудников компании. В преддверии Международного женского дня энергетики дарят представительницам прекрасной половины цветы, открытки и сладкие комплименты.

Решением коммунальных вопросов чаще всего занимаются женщины, поэтому в большинстве своем посетительницы офисов «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) — это представительницы прекрасной половины человечества. В начале каждого месяца традиционно отмечается всплеск обращений, что связано с получением платежных документов, поэтому в эти дни в офисах бывает многолюдно.

«Это было так неожиданно! Я пришла заплатить за свет, а мне еще и цветы подарили! Шоколадку приберегу для внучки, будем чай пить», — Ирина Ивановна, Железногорск-Илимский.

«Я пришла в «Иркутскэнергосбыт», чтобы сделать сверку и пойти счастливой домой от такого неожиданного подарочка. Очень приятно, спасибо!», — Людмила, Ангарск.

«Прибежала в перерыве, очень торопилась, чтобы всё успеть, теперь возвращаюсь на работу с хорошим настроением, расскажу коллегам. Мало того, что всё разъяснили, так еще и с подарком ухожу, вдвойне приятнее. Такой неожиданный сюрприз!», — Анна, Усть-Илимск.

Приятные сюрпризы ждали всех, кто пришел в офисы обслуживания в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Ангарске. В этом году акцию решили расширить – к ним присоединились офисы в городах Тулун, Черемхово, Шелехов, Железногорск-Илимский, селе Хомутово. Жительницы выражали признательность и благодарили за внимание.

«Всегда так уютно, персонал очень приветливый. Сами девушки всё спокойно разъясняют. Установили мне мобильное приложение, показали, как пользоваться, но так душевно тут, как не прийти вновь. Тем более, после таких сюрпризов», — Елена Иванова, Тулун.

Первый раз акция прошла три года назад в Братске, после чего её подхватили отделения «Иркутскэнергосбыта» в других городах.