Трамп: Договориться с Россией проще, чем с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что договориться с Россией, вероятно, проще, чем с Украиной, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает РБК.

«Я думаю, у нас все хорошо продвигается с Россией <...>. Мне кажется, честно говоря, сложнее добиться соглашения с Украиной. У них нет карт», — сказал Трамп. Он отметил, что у Москвы «карты есть», поэтому его удивляет, что с ней проще вести дела.

Трамп также прокомментировал вопрос о предоставлении военной помощи Украине, которая в настоящее время приостановлена. Он подчеркнул, что поддержка будет возможна, если Украина покажет готовность к урегулированию конфликта. По его словам, если они не хотят урегулирования, США не будут участвовать.

Американский лидер выразил мнение, что российский президент Владимир Путин стремится завершить боевые действия. Незадолго до пресс-конференции Трамп призвал обе стороны конфликта сесть за стол переговоров, подчеркивая важность достижения мирного соглашения.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия не будет уступать в конфликте с Украиной и стремится к такому миру, который обеспечит стабильное развитие страны в условиях безопасности.