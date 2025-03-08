Байкальский тракт частично остался без света в Иркутске почти на сутки

Аварийное отключение света произошло вчера в 17:07 по Байкальскому тракту в Иркутске. В настоящее время специалисты продолжают восстановительные работы, сообщает пресс-служба ИЭСК.

Под отключение попала часть домов в коттеджном поселке «Патроны парк» и СНТ «Прибой». Несмотря на довольно теплую зиму, грунт сильно промерз, и только для того, чтобы откопать кабель в месте повреждения с помощью экскаватора, а затем вручную, ушло без малого полночи. Восстановили его в 11:07. Но при испытаниях линии выявили еще одно повреждение», – отметили в компании.

Сейчас сотрудники определяют место второго повреждения на линии протяженностью более 1,5 км. После этого бригада раскопает новый котлован и приступит к восстановлению. Для ускорения работ дополнительно привлечены еще специалисты. Ориентировочное время окончания мероприятий – 17:00.