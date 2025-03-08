Единственный в Сибири дом-памятник из саманного кирпича отреставрируют в Иркутске

В Иркутске приступили к реставрации уникального исторического здания-памятника регионального значения, которое располагается на 4-й Советской, 44. Это единственное в Сибири строение, выполненное из саманного кирпича, сообщает служба по охране объектов культурного наследия региона.
Собственнику выданы разрешительные документы на проведение работ. Проект реставрации был предварительно согласован. Планируется разобрать дом, сохранить саманные блоки и использовать их в качестве наружной версты при повторном возведении здания. Демонтаж начнут в ближайшее время. После чего приступят к возведению современного фундамента и монолитного каркаса, затем восстановят исторический облик памятника. Весь декор будет воссоздан заново.
Автором проекта здания является архитектор Владислав Кудельский – по его эскизам объект был создан в XIX веке. Он сам в нем жил вплоть до своей смерти, которая наступила в 1893 году, после чего здание продали на торгах дворянской семье Ивана Германа. Его потомки владели строением до 1980-х, после чего оно перешло другим гражданам, не сумевшим его сохранить. Однако неравнодушные люди добились реставрации, которую планируют завершить к лету 2026 года.
Предполагается, что в здании разместят ресторан либо другую организацию, которая станет новым местом притяжения туристов.