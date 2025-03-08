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Единственный в Сибири дом-памятник из саманного кирпича отреставрируют в Иркутске

В Иркутске приступили к реставрации уникального исторического здания-памятника регионального значения, которое располагается на 4-й Советской, 44. Это единственное в Сибири строение, выполненное из саманного кирпича, сообщает служба по охране объектов культурного наследия региона.

<p>Фото: служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области</p>

Фото: служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Собственнику выданы разрешительные документы на проведение работ. Проект реставрации был предварительно согласован. Планируется разобрать дом, сохранить саманные блоки и использовать их в качестве наружной версты при повторном возведении здания. Демонтаж начнут в ближайшее время. После чего приступят к возведению современного фундамента и монолитного каркаса, затем восстановят исторический облик памятника. Весь декор будет воссоздан заново.

Автором проекта здания является архитектор Владислав Кудельский – по его эскизам объект был создан в XIX веке. Он сам в нем жил вплоть до своей смерти, которая наступила в 1893 году, после чего здание продали на торгах дворянской семье Ивана Германа. Его потомки владели строением до 1980-х, после чего оно перешло другим гражданам, не сумевшим его сохранить. Однако неравнодушные люди добились реставрации, которую планируют завершить к лету 2026 года.

<p>Фото: служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области</p>

Фото: служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Предполагается, что в здании разместят ресторан либо другую организацию, которая станет новым местом притяжения туристов.


<p>Фото: служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области</p> <p>Фото: служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


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