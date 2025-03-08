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Новый налоговый режим автоУСН набирает популярность в Иркутске

В Иркутской области наблюдается рост числа налогоплательщиков, переходящих на специальный налоговый режим автоУСН. С начала года количество таких плательщиков достигло 251, сообщает ФНС. АвтоУСН значительно упрощает процесс исчисления налога, поскольку основное администрирование выполняется налоговыми органами.

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Переход на автоУСН доступен для плательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН) и самозанятых с первого числа любого месяца. Также его могут использовать налогоплательщики-принципалы, включая тех, кто торгует на маркетплейсах. Уведомление о переходе подается через личный кабинет на сайте ФНС России или через уполномоченную кредитную организацию.

Плательщики автоУСН освобождены от уплаты страховых взносов за работников и за себя как индивидуального предпринимателя, за исключением фиксированных взносов на травматизм. Также отменяется необходимость представления 10 форм обязательной отчетности, включая декларацию по УСН и расчет 6-НДФЛ, за исключением определенных случаев.

Бизнес освобождается от ведения Книги учета доходов и расходов и от выездных проверок. Основные обязанности налогоплательщика включают передачу сведений в банк о сотрудниках, размещение данных о доходах и расходах в «Личном кабинете» и проверку расчетов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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