Новый налоговый режим автоУСН набирает популярность в Иркутске

В Иркутской области наблюдается рост числа налогоплательщиков, переходящих на специальный налоговый режим автоУСН. С начала года количество таких плательщиков достигло 251, сообщает ФНС. АвтоУСН значительно упрощает процесс исчисления налога, поскольку основное администрирование выполняется налоговыми органами.

Переход на автоУСН доступен для плательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН) и самозанятых с первого числа любого месяца. Также его могут использовать налогоплательщики-принципалы, включая тех, кто торгует на маркетплейсах. Уведомление о переходе подается через личный кабинет на сайте ФНС России или через уполномоченную кредитную организацию.

Плательщики автоУСН освобождены от уплаты страховых взносов за работников и за себя как индивидуального предпринимателя, за исключением фиксированных взносов на травматизм. Также отменяется необходимость представления 10 форм обязательной отчетности, включая декларацию по УСН и расчет 6-НДФЛ, за исключением определенных случаев.

Бизнес освобождается от ведения Книги учета доходов и расходов и от выездных проверок. Основные обязанности налогоплательщика включают передачу сведений в банк о сотрудниках, размещение данных о доходах и расходах в «Личном кабинете» и проверку расчетов.