На Байкале спасли пса, брошенного в тонущем автомобиле

В Ольхонском районе Иркутской области автомобиль Nissan Leaf провалился под лед, выехав на поверхность Байкала вне переправы. Внутри транспорта хозяева, успевшие его покинуть, оставили собаку. Подробности об инциденте рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России по региону.

Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд

По данным ведомства, инцидент произошел накануне поздним вечером возле турбазы «Улирба». На момент прибытия спасателей Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда водитель и пассажир самостоятельно выбрались из транспортного средства, оставив в салоне собаку.

«Автомобиль был обнаружен в 200 метрах от берега, частично погруженным в воду. Пострадавших на месте не было. Спасатели связались с мужчинами по телефону, после чего те вернулись к месту провала», – говорится в сообщении.

С применением специального оборудования, включая лебедку, автомобиль удалось вытащить на поверхность льда. Животное, находившееся в машине, не пострадало – его успели спасти.