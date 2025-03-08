Недвижимость на вторичном рынке Иркутска подорожала в феврале

Аналитики изучили, как изменились цены на недвижимость на вторичном рынке в феврале 2025 года в 70 крупных городах России. В большинстве из них, в том числе в Иркутске, такие объекты подорожали, следует из данных федерального портала «Мир квартир».

В столице Приангарья как «квадрат», так и квартира стали дороже на 0,7%: их средняя стоимость равна 135,6 тысячи рублей и 7,3 млн рублей соответственно.

В целом по стране больше всего за месяц вторичные квартиры подорожали в Перми – на 5%, Курске – 4,9%, Кирове – 3,9%, Саранске – 3%, Владивостоке – 2,8%. Самое большое падение цен зафиксировано на такие объекты в Краснодаре – 5,7%, Калуге – 4,2%, Волжском – 3,8%, Сургуте – 1,4%, Волгограде –1,3%.