Иркутск вошел в топ-5 городов РФ с наибольшим падением цен на «квадраты» в новостройках

Аналитики проанализировали, как изменились цены на жилье в новостройках в феврале в 70 крупных городах России, и выяснили, что в большинстве – 46 – они увеличились. Снижение отмечается лишь в 20 населенных пунктах, следует из данных федерального портала «Мир квартир».

Больше всего цены на «квадраты» снизились в Орле – на 2,8%, Махачкале – 2,7%, Краснодаре – 1,9%, Иркутске –1,5%, Сургуте – 1,5%. Подорожали квадратные метры существеннее всего в Томске – на 3,4%, Брянске – 2,7%, Ульяновске – 2,1%, Смоленске – 1,7%, Курске – 1,7%.

Упала стоимость на квартиры в новостройках в феврале больше всего в Махачкале – 5,9%, Сургуте – 4,2%, Симферополе – 3,8%, Якутске – 3,6%, Краснодаре – 2,8%. Увеличилась – на 4,7% в Курске, Томске – 3,7%, Тольятти – 3,5%, Волгограде – 2,7%, Улан-Удэ – 2,4%.

В Иркутске лоты стали стоить меньше на 1,8%: в среднем 8,3 млн рублей, цена «квадрата» оказалась равна 166,7 тысячи рублей.