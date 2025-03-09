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Пять человек пострадали при столкновении двух иномарок на Байкальском тракте

Авария произошла сегодня на Байкальском тракте в Иркутске с участием двух иномарок. При их столкновении пострадали люди, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Инцидент зафиксирован вблизи деревни Бурдаковка. По предварительной информации, 36-летний водитель Toyota Corolla Axio ехал из Иркутска в сторону Листвянки, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Corolla Fielder под управлением 64-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и пассажир седана, а также трое пассажиров универсала, двое из которых дети 8 и 11 лет, все они госпитализированы. У предполагаемого виновника аварии обнаружены признаки алкогольного опьянения.

В настоящее время на месте аварии работают инспекторы дорожно-патрульной службы, которые выясняют все обстоятельства и условия произошедшего.

<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области


<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p> <p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


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