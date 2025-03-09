Многоэтажный дом загорелся в Иркутске из-за майнинга

Добыча криптовалюты на балконе многоэтажного дома привела к пожару в Иркутске. Подробности о случившемся рассказали в пресс-службе МЧС России.

Фото: пресс-служба МЧС России

Инцидент произошел на улице Летописца Нита Романова. Очаг пожара находился на балконе. Из-за происшествия подъезд окутал едкий густой дым. В результате около 30 людям пришлось покинуть свои квартиры: жители эвакуировались самостоятельно.

Причину случившегося уже установили: ей являлось короткое замыкание майнинговых машинок, установленных на балконе. Пожар на двух «квадратах» оперативно потушили девять огнеборцев и три единицы техники ведомства.