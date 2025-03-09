Почти 30% иркутян игнорируют здоровый образ жизни

Аналитики провели опрос и узнали у иркутян, сколько из них считают себя приверженцами здорового образа жизни. Результаты исследования публикует SuperJob.

Большинство жителей Иркутска выступают за ЗОЖ: 14% полностью уверены в этом, 57% склоняются к такой точке зрения. 29% респондентов признались, что не ведут здоровый образ жизни: 8% честно об этом заявили, а еще 21% сообщили, что их образ жизни скорее не соответствует принципам ЗОЖ.

Большинство абсолютных сторонников ЗОЖ среди женщин, людей старше 45 лет и граждан с доходами более 100 тысяч рублей в месяц. По мнению иркутян, ЗОЖ включает в себя физическую активность, занятия спортом, зарядку, правильное питание, отказа от вредных привычек, соблюдение режима дня, позитивный настрой.