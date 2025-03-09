Новое оборудование для нейтринного телескопа установят на Байкале

На Байкале проходит ежегодная экспедиция по строительству нейтринного телескопа Baikal-GVD. В этом сезоне будет установлен новое оборудование, о котором рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«На сегодня подводная структура установки содержит 13 кластеров и 4 100 оптических модулей. В текущей экспедиции специалисты строят 14-й кластер оборудования, а также модернизируют и ремонтируют 1-й и 13-й кластеры. Для этого сотрудники Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ собрали еще около 660 оптических модулей. Прокладывать, как было запланировано, донную кабельную линию и второй кластер во время этой экспедиции не представляется возможным», – отметил глава региона.

В 2024 году Байкальским телескопом были обнаружены астрофизические нейтрино с энергией, превышающей 200 ТэВ. Это позволило ученым полагать, что диск галактики Млечный Путь вырабатывает намного большее количество высокоэнергетических нейтрино, чем считалось до сих пор. Проект телескопа реализуется с 2010 года.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Baikal-GVD – один из трех действующих нейтринных телескопов в мире и, наряду с телескопами IceCube на Южном полюсе и KM3NeT в Средиземном море, входит в Глобальную нейтринную сеть. Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).