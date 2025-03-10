Отдых в Турции может подешеветь на фоне укрепления рубля: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Маск назвал ключ к завершению конфликта на Украине, эксперты спрогнозировали снижение цен на отдых в Турции для россиян на фоне укрепления рубля, аналитики назвали самые популярные направления для отдыха на майские праздники, а в Иркутской области многоэтажный дом загорелся из-за майнинга. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Ключ от Маска

Американский бизнесмен, куратор департамента по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск назвал ключ к завершению конфликта на Украине. По его мнению, в этом может помочь наложение санкций на 10 крупнейших украинских олигархов. Ранее Украина опасалась, что подобные меры могут быть введены после ссоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом во время личной встречи.

Доступная Турция

Эксперты предполагают, что стоимость летнего отдыха в Турции для россиян может снизиться в случае дальнейшего укрепления курса рубля. Пока цены в турецких отелях остаются на прошлогоднем уровне. В настоящее время жители РФ могут сэкономить на таком путешествии, если воспользуются ранним бронированием. По данным специалистов, Турция по-прежнему популярна в связи с сравнительно недолгим перелетом, разнообразием отелей, развитой инфраструктурой, климатом и более-менее доступными ценами.

Лидеры на майские

Названы самые популярные среди россиян железнодорожные направления на майские праздники. Среди внутренних таковыми являются Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, среди зарубежных – поездки в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Ростова-на-Дону в Гагру. В топ популярных авианаправлений у россиян вошли маршруты Москва – Калининград, Москва – Сочи, Москва – Минеральные Воды, а также полеты в Минск, Баку, Ташкент, Тбилиси, Стамбул, Алма-Ату и Анталью из разных городов.

Майнинг с огоньком

Добыча криптовалюты в многоэтажном доме привела к пожару в Иркутске. Инцидент произошел на улице Летописца Нита Романова. Из-за происшествия подъезд окутал едкий густой дым. В результате около 30 людям пришлось покинуть свои квартиры. Очаг пожара нашли на балконе: пламя образовалось в результате короткого замыкания майнинговых машинок. Его удалось оперативно потушить.

Лидеры по падению цен

Иркутск вошел в пятерку городов РФ с наибольшим падением цен на «квадраты» в новостройках: за февраль они снизились в городе на 1,5%. Также в топе Орел – на 2,8%, Махачкала – 2,7%, Краснодар – 1,9%, Сургут – 1,5%. В большинстве же городов страны отмечается рост цен на такие объекты.