Заемные средства продолжают дорожать

Реальные ставки по потребительским кредитам поднялись до 37%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на топ-15 банков по объему портфеля ссуд физлицам.

Стоимость кредитов наличными в марте выросла до 37% в среднем, увеличившись на 1,5 п.п., несмотря на сохранение ключевой ставки. С начала февраля шесть крупных банков подняли ставки по потребительским кредитам.

Минимальная ставка среди топ-15 банков составила 29%, максимальная – 44%.

– Банки сейчас стремятся сохранить или повысить процентную маржу по розничным кредитам. С ноября 2024 года они привлекли немалый объем дорогих пассивов, которые теперь довольно тяжело отбить, – пояснил экономист Андрей Бархота.