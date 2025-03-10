Трамп сомневается в выживании Украины даже с поддержкой США

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности Украины «выжить» даже с военной поддержкой Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимы усилия обеих сторон, отметив «слабые места» в отношениях с Россией, сообщает РБК.

На вопрос ведущей о том, может ли Украина «не выжить» без поддержки Вашингтона, Трамп ответил: «Ну, она может не выжить в любом случае. У нас есть некоторые слабые стороны в отношениях с Россией. Для урегулирования нужны двое». Он подчеркнул, что этого конфликта не должно было случиться и «теперь мы застряли в этой неразберихе».

Ранее Трамп заявлял, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы он оставался президентом вместо демократа Джо Байдена. Он критиковал заявление Байдена о возможности вступления Украины в НАТО как одну из причин конфликта, а также осуждал затраты Вашингтона на военную помощь Киеву.

После конфликта между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме США прекратили военную помощь Украине. Согласно данным Fox News и NBC News, Киев продолжает получать от Вашингтона только развединформацию, необходимую для обороны.

Financial Times узнала, что Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией и попытается убедить США возобновить военную помощь и обмен разведданными в ходе двусторонних переговоров.

Кроме того, известно, что госсекретарь Марко Рубио отправится в Джидду (Саудовская Аравия) 10-12 марта для переговоров с украинской стороной, об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. На этой неделе журналистка Fox News Джеки Хайнрих и Axios подтвердили, что американская и украинская делегации проведут переговоры в Саудовской Аравии, а позднее МИД королевства уточнил, что встреча пройдет в Джидде.