Рынок в стагнации: рост индекса Мосбиржи не впечатляет

Рынок продолжает топтаться на месте. По итогам недели индекс Мосбиржи показал символический прирост, в пятницу рынок закрылся на уровне 3166 п. Однако, как обычно, были сильные движения в отдельных эмитентах, подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

«На 12% упали акции Юнипро после того, как компания озвучила грандиозные планы по капитальным вложениям, перечеркнув надежды инвесторов даже на небольшие дивиденды в ближайшие годы. На 11% выросли акции ВУШ холдинга. Сезон самокатов начнется совсем скоро, и в это время внимание инвесторов обычно возвращается к эмитенту. Бумаги Абрау-Дюрсо выросли на 13% на новостях о дополнительной эмиссии, которая пройдет по ценам намного выше рыночных. Кстати, это редкий случай, когда на допэмиссии акции вырастают», — отметил эксперт БКС.

На валютном рынке все спокойно, курс доллара держится около отметки 90. Новости о снижении покупок валюты Минфином и увеличении продаж валюты Центробанком сдерживают укрепление доллара.

«30 апреля истекает срок указа президента об обязательной репатриации и продаже валютной выручки экспортерами. Минфин предлагает продлить его действие. Если так, то это станет значительным препятствием для роста доллара, но зато может помочь стабилизировать курс и убрать лишнюю волатильность. Рынок, тем не менее, закладывается на то, что за американскую валюту в декабре этого года будут давать 101 рубль», — резюмирует Максим Шеин.