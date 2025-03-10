Торговые войны и нефть: рынок ожидает спада

ОПЕК Плюс неожиданно решил свернуть добровольное сокращение добычи нефти. В апреле картель будет увеличивать добычу нефти на 138 тысяч баррелей в сутки. Решение о повышении добычи было принято еще в декабре, но затем откладывалось из-за рыночных условий.

На новости рынок отреагировал негативно, и котировки Brent снизились на 4%, опустившись ниже 70 долларов за баррель впервые с октября. Также давление на нефтяные цены могли оказать пошлины Дональда Трампа. Они вступили в силу с 4 марта: 25% на импорт из Канады и Мексики и 20% на импорт китайских товаров. В ответ Китай ввел пошлину на сельскохозяйственные товары из США.

«Торговые войны разгораются, и участники рынка ожидают спада экономической активности и спроса на нефть. Котировки продолжили снижаться», — поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Он добавляет, что рынок акций США тоже находится под давлением. Торговые войны повысили волатильность.

«Инфляционные ожидания в Штатах растут, и поэтому шансы на снижение ставки ФРС сокращаются. Для акций это негативно. Технический индекс NASDAQ от исторического максимума, который был установлен во второй половине февраля, опускался на 10%. Американская валюта тоже отреагировала. После введения пошлин доллар укрепился к валютам Мексики и Канады, но ослаб к евро», — резюмирует Максим Шеин.