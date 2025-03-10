Рынок ипотеки копит спрос

Количество заявок с начала 2025 года выросло на четверть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра TYMY.

Количество заявок на ипотеку в феврале 2025 года увеличилось на 27,25% по сравнению с январем, причем рост в сегменте готового жилья составил 23,24%, а новостроек – 29,36%. В годовом исчислении число заявок снизилось на 34,37%.

«В феврале мало кто ждал существенного оживления на рынке ипотеки, хотя обычно этот месяц уже показывает положительную динамику в сравнении с традиционным январским спадом. Так, в 2024 году рост числа заявок на ипотеку в феврале к январю составлял 50,6%. А вот на март и апрель 2025 года у большинства банков уже более оптимистичные прогнозы, для этого сейчас есть несколько предпосылок», – отметил руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников.