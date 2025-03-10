Аэрофлот: прибыль растет, но дивиденды под вопросом

"Аэрофлот" объявил новую дивидендную политику, но и с прошлой дивидендной политикой никто не видел дивидендов последние 5 лет. Что реально изменится для инвесторов при изменении коэффициента выплат с 25% до 50% от чистой прибыли? — задают вопрос частные инвесторы.

"Аэрофлот" на этой неделе опубликовал отчет впервые с 2019 года. Компания закончила год с прибылью, поэтому вероятность дивидендов резко возросла. Хотя окончательное решение за менеджментом и правительством, отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

«Если брать выплату именно за 2024 год, то аналитики БКС считают, что верхней границей выплаты может служить чистая прибыль по российским стандартам в размере около 22 млрд рублей. Но фактическая выплата дивидендов может быть и ниже этого значения. Конечно, повышение коэффициентов с 25 до 50% — это хорошо, но нужно смотреть на скорректированные значения и фактические решения», — отмечает эксперт БКС.

После повышения коэффициента дивидендных выплат до 50% акции подскочили на 5%. Кроме того, в конце прошлой недели позитив в котировки добавило сообщение российского МИДа, что на встрече в Стамбуле обсуждалось возобновление прямого авиасообщения с США. Несмотря на откат на российском рынке, акции "Аэрофлота" остаются на уровне максимумов с лета 2021 года. Также авиаперевозчик представил финансовые результаты по международным стандартам.

Количество перевезенных пассажиров за 2024 год выросло на 17%, выручка увеличилась на 40%. В итоге, в двадцать четвертом году "Аэрофлот" наконец-то получил прибыль, более 64 млрд рублей против убытка в 2023 году. Чистый долг снизился на 5%.

«Аналитики БКС считают, что в 2025 году компания не сможет нарастить чистую прибыль без существенного роста стоимости билетов, поэтому в этом году она вырастет незначительно и акции "Аэрофлота" по текущим уровням уже выглядят дорого. Но ослабление санкций может сильно повлиять как на бизнес, так и на котировки», — резюмирует Максим Шеин.