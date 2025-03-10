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Суд наложил запрет на самоликвидацию компании, производящей водку «Байкал»

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Это может помочь налоговикам взыскать почти 7 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Арбитражный суд Москвы запретил Алкогольной производственной компании (АПК), производящей водку под брендами «Байкал», «Нерпа» и «Славянская», проводить регистрационные действия по собственной ликвидации.

Согласно судебным документам от конца января, с которыми ознакомились «Ведомости», это распоряжение направлено межрайонной инспекции ФНС № 46 по Москве, где находится ответчик.

Суд также запретил компании составлять, утверждать и представлять в регистрационный орган промежуточный ликвидационный баланс. Такое решение принято в рамках рассмотрения иска к АПК налоговиков – УФНС по Ульяновской области, где расположены производственные активы компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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