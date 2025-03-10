Рекордный рост стоимости золотых резервов России до $217,4 млрд

По состоянию на 1 марта 2025 года стоимость золотых резервов России достигла исторического максимума в размере $217,38 млрд. Впервые в XXI веке доля драгоценного металла в общем объеме резервов страны превысила отметку в одну треть.

Согласно данным Центрального банка РФ, в феврале запасы золота выросли на 5,3%, увеличившись до $632,35 млрд (+1,8%) от общего объема международных резервов, что является наивысшим показателем с октября 2024 года. Валютные резервы составили $414,9 млрд (+0,1%), включая иностранные валюты на сумму $387,1 млрд (+0,1%).

Доля золота в структуре российских резервов возросла с 33,3% в январе до 34,4% в феврале, достигнув максимального уровня с октября 1999 года, когда этот показатель составлял 39,7%. Тогда же стоимость золотого резерва оценивалась всего в $4,7 млрд.