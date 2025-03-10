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Индекс «свободных денег» россиян по итогам февраля снизился до 57,8%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с начала года он снизился на 8.7 п.п.

Индекс «свободных денег» по итогам февраля снизился до отметки в 57.8% относительно января. Таким образом, динамика за месяц составила -8.7 п.п. Относительно февраля прошлого года ИСД снизился на 14.9 п.п.

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Доля «свободных денег» в бюджете среднестатистической российской семьи в феврале оказалась на уровне 19,5%, что на 3 п.п. ниже, чем отмечалось в минувшем январе.

«Февраль, предваряющий традиционный сезон отпусков, часто характеризуется увеличением расходов на планирование и частичную оплату летнего отдыха. Предварительные бронирования билетов, оплата туров и покупка сопутствующих товаров могли оказать существенное влияние на снижение ИСД. Высокая доля свободных денежных средств в январе могла быть обусловлена отложенным спросом на крупные покупки, которые были осуществлены в феврале. Это могло привести к уменьшению остатка «свободных денег» в семейных бюджетах», – комментируют исследование эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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