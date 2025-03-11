«Никакое счастье не длится вечно». Сергей Макшанов о трансформации бизнеса

«Режим постоянной трансформации должен стать нормой для бизнеса: никакое счастье не длится вечно», – считает управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов. На ежегодной конференции «Базовые стратегии» в Иркутске, организованной компанией Clevent, эксперт рассказал о пяти проблемах российского бизнеса и ключевых задачах, которые компаниям предстоит решить в 2025-м. Как противостоять хаосу внешней среды? Почему важно расти не только в деньгах, но и в натуральных показателях? Что может стать альтернативой дорогим банковским кредитам? И зачем российским компаниям работать за рубежом? Портал SIA.RU записал ключевые тезисы.

Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про». Байкальские стратегии 2025. Фото: Серго Кантарчан

Ландшафт бизнеса: от «шлюпки» до «авианосца»

По словам Сергея Макшанова, российский бизнес в 2024 году выглядел очень по-разному – как если бы в одном военном полку оказались и гигантская подводная лодка, и авианосец, и другие корабли, идущие в совершенно разных направлениях.

– Примером такого лидирующего авианосца может быть Новолипецкий металлургический комбинат. По 24 показателям он лучший в мире. Они стали первопроходцами в создании центра управления эффективностью. У них работают 700 инженеров-технологов! Их технологии превосходят японские в три раза. Однако остальной ландшафт российского бизнеса весьма разнообразен: тут встречаются и различные шлюпки, и яхты, и баркасы, и даже рыбацкие лодки с веслами, – пояснил Сергей.

На 1 января 2025 года в России насчитывалось 7,6 миллиона предприятий. Большинство из них – 77% – демонстрировали рост выручки. Прибыльными были 72%. Однако только 10% имели четкую стратегию.

– Что касается рентабельности по чистой прибыли, сразу скажу: если она у вас ниже 10%, это повод задуматься над проектом по повышению рентабельности в 2025 году, – посоветовал бизнес-эксперт. – Если вам всё еще удается держаться на плаву в роли дистрибьютора, лучше поскорее выводите средства. Эта бизнес-модель больше не работает. Ваша прибыль составляет лишь 2-3%, и ваш корабль может попросту исчезнуть. Щелчок – и ничего не осталось. Жалко ведь людей.

Сергей Макшанов также подчеркнул важность наличия обязательных резервов у бизнеса.

– Гигиенический уровень – 30% от годовой выручки. Если у вас меньше, значит, вы работаете буквально на грани, что неприемлемо и неуважительно по отношению к вашим сотрудникам.

Топ-5 проблем российского бизнеса

По мнению эксперта, среди проблем и вызовов, с которыми столкнулись – и еще столкнутся – российские и мировые компании, можно выделить пять ключевых.

Проблема №1. Демография

Глобальная проблема современности – это демографический кризис. По словам Сергея Макшанова, особенно остро она ощущается в России и других развитых странах. Уровень естественного воспроизводства населения достиг критически низкой отметки, что порождает целый ряд сложностей, в том числе и у бизнеса.

– Одна из свежих цифр по Японии: около 60% предпринимателей уже перешагнули отметку в 65 лет. Перед ними встает серьезный вопрос – кому передать свое дело?

Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про». Байкальские стратегии 2025. Фото: Серго Кантарчан

Проблема №2. Нестабильность

Сейчас экономика переживает непростые времена, и многие российские компании оказались в замешательстве относительно происходящего. Согласно барометру доверия Эдельмана, несмотря на внешнее спокойствие и благополучие, внутри «все на нервах», говорит Сергей Макшанов.

– Это словно корабль: вы крутите штурвал, на капитанском мостике стоит уверенный в себе менеджмент, с лёгким румянцем и излучающий оптимизм. А внизу, в трюме, команда дрожит от волнений, теряя способность эффективно справляться с обязанностями. С ноября в тех компаниях, которые ведет «АРБ Про», мы разворачиваем службу персонала не на поиск кадров, не на работу с разными возрастными группами, а совершенно на иной приоритет – повышение производительности труда на всех ключевых позициях. Сегодня крайне важно, чтобы была осознанность и ясность, а сотрудники обладали глубокими знаниями, профессионализмом и пониманием своей работы.

Сергей Макшанов объясняет разрыв в оптимизме между топ-менеджментом и линейными сотрудниками тем, что руководство обладает большими возможностями для прогнозирования будущего благодаря участию в разработке и реализации стратегии. В отличие от них, информация о перспективах развития компании до рядовых сотрудников часто не доходит. Поэтому в ответе на вопрос «Улучшится ли благосостояние моей семьи в ближайшие 5 лет?», такой значительный разрыв в ответах между руководителями и линейными сотрудниками.

Байкальские стратегии 2025. Фото: Серго Кантарчан

Проблема №3. Короткие деньги

Основная проблема российского бизнеса заключается в том, на какую дистанцию он работает.

– У нас уровень бизнес-культуры – это короткая дистанция. До выходных. Серьезный бизнес с таким подходом не построишь, – считает Сергей Макшанов.

Эксперт назвал одной из ключевых проблем дорогие и короткие деньги. В то время как в мировой практике компании привлекают основные средства через IPO, размещая акции и облигации, в российской экономике в широком смысле это не развито.

– Масштабы нашего фондового рынка остаются крайне малыми – всего 620 эмитентов на фоне 7 млн российских бизнесов! – подчеркнул Макшанов.

По его мнению, поиск небанковских источников финансирования – это отдельная, но критически важная задача для российского бизнеса, особенно в условиях высоких процентных ставок.

– У нас почти 34% российских компаний не имеют ни рубля банковской задолженности. Это здорово! Надеюсь, в этом есть и моя заслуга. С 1990-х годов мы в «АРБ Про» рекомендуем бизнесу избегать кредитов российских банков.

Байкальские стратегии 2025. Фото: Серго Кантарчан

Сергей Макшанов выразил надежду, что российский бизнес пересмотрит свое отношение к фондовому рынку. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил амбициозную задачу: российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций и удвоить капитализацию к 2030 году, доведя ее до 66% ВВП.

Таким образом, переход от «короткой дистанции» к долгосрочным стратегиям и активное использование фондового рынка могут стать ключевыми шагами для развития российского бизнеса.

Проблема №4. Высокая инфляция

Высокая инфляция в стране и неоднородность экономики тоже являются вызовами для российского бизнеса, считает Сергей Макшанов.

– Возьмем, например, индийскую экономику – она огромна и разнообразна. Западные компании, работающие там, разрабатывают до 11 стратегий для каждого штата – по отраслям. Так вот я бы сказал, что, по сравнению с Россией, Индия гораздо более однородная страна. Например, когда мы говорим о средней инфляции в нашей стране – 12,3%, в Карелии она может достигать 33%. Что это означает? Если вы федеральный игрок, то в России у вас должно быть условно 15 стратегий, учитывающих специфику регионов, платежеспособный спрос и т.д.

Помимо этого, Сергей Макшанов акцентировал внимание на инфляции для бизнеса. У АРБ Про существует понятие корпоративной инфляции, и она еще больше отличается от среднего показателя по стране. Затраты бизнеса растут значительно быстрее. Главная причина высокой инфляции – резкий дисбаланс спроса и предложения.

– В стране накоплены огромные суммы: триллионы рублей лежат на банковских вкладах. В Иркутской области эта сумма составляет 349 миллиардов. Всей той недвижимости, которая вводится сейчас, не хватит, чтобы абсорбировать этот спрос. Вот эти миллионы квартир, складов – всё «сожрется». А для того, чтобы инфляции ушла, надо быстрее увеличивать предложение. По прогнозам «АРБ Про», переломный момент наступит не раньше 2032 года.

Байкальские стратегии 2025. Фото: Серго Кантарчан

Проблема №5. Транзит власти

Еще одна проблема, которую российский бизнес не может не учитывать, – это транзит власти.

– Он может произойти хорошо. Это когда всё предыдущее не перечеркивается, не убирается в один день. Напротив: всё лучшее забирается, начатое продолжается. Не хотелось бы повторения того, как это было в 90-х. Надеемся, так и будет.

Какие задачи стоят перед российским бизнесом в 2025 году?

Сергей Макшанов обозначил три принципиальные задачи, которые предстоит решить российским компаниям в ближайшем будущем:

1. Противопоставить внутреннюю определенность и ясность хаосу и нестабильности внешней среды.

2. Обеспечить рост бизнеса в натуральных показателях (в штуках), а не только в деньгах, научиться работать с ценой, сохраняя при этом рост рентабельности.

3. Провести быструю эволюцию в управлении персоналом и повышении производительности труда.

Байкальские стратегии 2025. Фото: Серго Кантарчан

Особое внимание эксперт обратил на обязательную трансформацию бизнеса и необходимость выхода за пределы национальных границ для достижения глобальной конкурентоспособности.

– Сотни тысяч компаний из США, Европы, Китая работают по всему миру. А у нас только около 2000 российских компаний ведут деятельность за рубежом. Это ограничивает российский бизнес в экспертизе, опыте и возможностях привлекать инвестиции, – отметил Сергей Макшанов.

Он также подчеркнул, что режим постоянной трансформации должен стать нормой для бизнеса.

– Никакое счастье не длится вечно. Чтобы оставаться на плаву, необходимо всегда иметь в работе два-три трансформирующихся проекта. Сегодня в зале присутствуют иркутские бизнесмены, которые вызывают у меня огромное уважение: это Вячеслав Заяц, Валерий Отвиновский (сейчас ГК «Сибирское товарищество», ранее основатели торговой сети «Слата» и «ХлебСоль», которая была продана X5 в 2022 году – прим. ред.) и многие другие собственники. Они смогли трансформировать бизнес, вывести свои компании на новый уровень и начали работать как системные структуры.