Хоккейный клуб «Байкал- Энергия» и Эн+ приняли решение развивать детский спорт и воспитывать будущих чемпионов

Хоккейный клуб «Байкал- Энергия» и компания Эн+ пришли к соглашению о том, что в следующем сезоне сосредоточатся на развитии команды, представляющей Иркутск во Всероссийских соревнованиях среди команд Высшей лиги по хоккею с мячом, что станет основной задачей в ближайшей перспективе.

Этот этап важен, как связующее звено между детско-юношескими школами и спортом высоких достижений. Внимание к молодым иркутским профессионалам позволит уже в ближайшем будущем добиваться побед на взрослом уровне силами местных хоккеистов.

Как сообщает пресс-служба ХК «Байкал-Энергия» данное решение является продолжением принятой ранее стратегии развития русского хоккея в нашем регионе, благодаря этому продолжится поступательное развитие всей системы хоккейного клуба.

«Не так давно к руководству компании обратилась инициативная группа молодежных советов работников нашего холдинга. Молодежь попросила больше внимания уделять поддержке детского и юношеского спорта, в том числе, в контексте хоккея с мячом. При этом на протяжении уже довольно долгого времени мы обсуждаем с нашими партнерами в хоккейном клубе «Байкал-Энергия», что развитие молодежного спорта должно стать нашим общим приоритетом. Напомним, что в 2020 году уже были сделаны первые шаги в этом направлении - клуб существенно повысил инвестиции в развитие собственной детской хоккейной школы для воспитания будущих поколений игроков и поддержания здорового образа жизни у молодежи. Сегодня мы продолжим развивать хоккей в Иркутске, уделяя еще больше внимания воспитанию будущих чемпионов», - прокомментировали в пресс-службе Эн+.

В своем обращении к руководству Эн+ Молодежный совет поблагодарил компанию за постоянную поддержку спортивных инициатив и попросил больше внимания уделить развитию детского спорта и внутренних спортивных проектов для сотрудников Эн+ и их семей. Напомним, что на предприятиях холдинга в Иркутской области работает более 30 тысяч человек.

«Мы считаем важным давать путевку в жизнь молодежи, поэтому участие клуба в Суперлиге будет временно приостановлено. Не исключаем, что возобновим его вновь, - пояснили в пресс-службе клуба «Байкал-Энергия», - В течение более чем 20 лет, с 2004 года, Эн+ является спонсором хоккейного клуба «Байкал-Энергия». За это время нам вместе удалось не просто повысить популярность этого вида спорта в Иркутске – матчи команды в среднем посещает более трех тысяч человек, но и создать целую систему вокруг клуба».

Хоккей с мячом и команда «Байкал-Энергия» — это гордость Иркутска, одно из его важнейших достояний, компания Эн+ с большим вниманием относится к развитию всех связанных с этим спортом направлений.