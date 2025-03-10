МегаФон разогнал 4G во всех районах Иркутска

Более высокие скорости передачи данных стали доступны почти в 30 локациях Иркутска. Инженеры МегаФона повысили скорость и емкость сети, а также перевели частоты в современный стандарт LTE.

Иркутск постоянно развивается: появляется новое жильё, реализуются крупные инфраструктурные проекты, расширяется транспортная сеть, открываются новые социальные учреждения. Высокие темпы роста города влияют и на модернизацию сети МегаФона. «Цифровые» изменения непрерывно происходят во всех пяти районах. Только за последнее время оператор усовершенствовал 27 базовых станций, благодаря чему скорость на них увеличилась на 15%.

В зону действия сигнала вошли не только жилые дома, школы, детские сады, кафе и магазины. Модернизация в Свердловском и Октябрьском районах затронула территории, где находятся медицинские организации: больницы, поликлиники, реабилитационный центр и станция переливания крови.

Кроме того, обновление оборудования провели в историческом центре города и вблизи дорог с высоким автомобильным трафиком, где всегда идёт сильная нагрузка на сеть.

Увеличенную емкость сети получили и жители многоквартирных домов и частного сектора в Ленинском районе.

«Наши специалисты фиксируют систематический рост мобильного трафика в Иркутске. Так, в феврале этого года он увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о растущей востребованности качественного быстрого интернета. Мы регулярно проводим модернизацию имеющихся базовых станций и строим новые, чтобы максимально удовлетворять спрос населения», – прокомментировал директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.