МТС проведет бесплатные вебинары по цифровизации для предпринимателей Приангарья

МТС проведет в марте серию бесплатных вебинаров для руководителей, предпринимателей и владельцев бизнеса. Эксперты расскажут, как цифровые технологии могут взять на себя часть функций сотрудников, оптимизировать расходы и сделать работу компании более эффективной. Для участия необходима регистрация.

13 марта в 16:00 (ирк) пройдёт вебинар «Технологии коммуникаций с сотрудниками в промышленности». На мероприятии специалисты расскажут о том, как современные телеком-решения помогут в найме и удержании сотрудников, навести порядок в организации процессов с помощью современной телефонии и на примере «живых» кейсов объяснят, как внедрять решения MTC Exolve в промышленности. Вебинар будет полезен техническим директорам и директорам по персоналу.

13 марта в 16:00 (ирк) состоится вебинар «Сокращаем расходы на офис: что учесть при переходе на виртуальные рабочие места». На мероприятии участники узнают, как работают виртуальные рабочие столы (VDI), и что нужно учитывать при переходе на российское ПО. Эксперты посоветуют, какой вариант реализации VDI выбрать: локальный или облачный, а также расскажут, какие возможности дают комплексные проекты: VDI вместе с корпоративной почтой, 1С и другим ПО. Вебинар будет интересен ИТ-компаниям и ретейлерам, промышленным, транспортным и строительным компаниям, а также финансовым и образовательным учреждениям.

13 марта в 19:00 (ирк) пройдёт онлайн-встреча МТС Линк Доски: почему онлайн-доски делают образование более эффективным. Эксперты МТС расскажут, как разнообразить обучение и не отставать от мировых трендов. Новый вебинар для представителей сферы образования. Будет полезен преподавателям и студентам, методистам и разработчикам образовательного контента, сотрудникам и руководителям команд и вообще всем, кому важна совместная работа.

25 марта в 21:00 (ирк) состоится вебинар «Продажи финансовых продуктов и взыскание: как повысить эффективность выездных сотрудников». Вы узнаете, как упростить контроль за работой выездных менеджеров по взысканию долгов и обеспечить соблюдение требований 230-ФЗ в работе выездных представителей. Специалисты также подскажут, как можно увеличить продажи финансовых продуктов вашим корпоративным клиентам и избежать ошибок и халатности со стороны сотрудников, работающих вне офиса. Вебинар будет полезен банкам, микрофинансовым организациям, страховым компаниям, службам взыскания долгов.

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