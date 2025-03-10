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Банк Уралсиб улучшил сервис В2В переводов для бизнеса в Системе быстрых платежей

Банк Уралсиб сделал более удобными переводы для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Системе быстрых платежей (СБП). Весь функционал доступен в режиме одного окна в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн – теперь здесь можно не только подключить услугу и произвести оплату, но и сформировать QR-код и платежную ссылку, а также передать их любым удобным способом контрагенту для оплаты.

Переводы доступны в рублях с расчетных счетов клиентов круглосуточно. Для совершения перевода плательщик и получатель должны быть подключены к СБП. Для перевода средств получатель предоставляет плательщику платежную ссылку или QR-код. Плательщик считывает QR-код или переходит по платежной ссылке и производит оплату. Перевод на счет получателя зачисляется моментально.

Подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxJzfA8

/ Сибирское Информационное Агентство /


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