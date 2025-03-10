Зарплаты рабочих растут быстрее, чем у программистов

Отрыв продолжит расти и в 2025 году. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, самые высокие темпы роста зарплат наблюдаются в промышленности, где прирост составил 15,8% для инженерно-технических работников и 15,5% для рабочих. Третье место заняли специалисты информационных технологий с ростом зарплат на 15,3%. Среди строительных специальностей лидером стали каменщики с увеличением зарплат на 30%.

«За последний год наблюдается смена тренда: зарплаты рабочих начали расти быстрее, чем в IT-сфере. В 2025 году ожидается продолжение этой тенденции благодаря нескольким факторам, включая высокий спрос на квалифицированную рабочую силу, демографические изменения и необходимость реализации крупных инфраструктурных проектов», – резюмируют эксперты.